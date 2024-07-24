Это колоссальные риски. Бизнес предложил увеличить срок договоров на размещение опор связи в Петербурге

Предприниматели предложили увеличить в Петербурге срок действия договоров на размещение опор связи либо разрешить бизнесу выкупать у города землю. Такую инициативу в ходе заседания рабочей группы по инвестициям в Заксобрании 24 июля озвучил руководитель по региональному развитию группы компаний «Новые башни» Максим Агафонов.



«Большая четверка [операторов] закрывает белые пятна. Операторы стараются переезжать с крыши. Это как раз инфраструктура, которую строим мы, в том числе. На сегодняшний день в городе проделана огромная работа в части возможности поиска места для размещения», — рассказал предприниматель.



Спикер напомнил, что еще недавно опоры связи строились по 12-месячным договорам на размещение. «Риски были колоссальные: дорогая стоимость строительства, дорогая стоимость оборудования, и через год КИО (комитет имущественных отношений. — Прим. ред.) мог как продлить, так и не продлить договор. Буквально пару лет назад приняли новый закон — сейчас мы на три года можем получать такие документы. Но никаких прав на земельный участок нет», — добавил Агафонов.



По словам представителя «Новых башен», сейчас при строительстве опоры «вливается» 2–3 млн рублей, и через три года новое разрешение чиновники могут просто не выдать. «Это колоссальные риски для бизнеса: оператор должен снова искать, куда ему переехать, либо снова крыши. То есть нет стабильности в этой сфере», — пояснил он.



Агафонов рассказал, что бизнес готов как выкупать землю у города, так и заключать долгосрочные договоры аренды — порядка 5–7 лет, так как срок окупаемости составляет порядка 7 лет, однако инструменты для этих решений отсутствуют. Второй вариант — увеличить срок договоров на размещение до 5–7 лет.



Кроме того, предприниматель обратил внимание на проблему: возможности продления договора нет, можно только заключить новый. В итоге, когда старый договор заканчивается, а новый еще не заключен, оборудование стоит без права установки.



Речь, подчеркнул спикер, идет о сотнях объектов в год. Эту инфраструктуру, в том числе, можно использовать и для «умного города».



«Поверьте, версия с получением разрешения на использование земельных участков сейчас наиболее правильная. Мы посмотрели статистику — у нас около 60 % заявлений удовлетворяется», — рассказал врио председателя комитета имущественных отношений Сергей Макаров. Он добавил, что случаи, когда какой-либо из профильных комитетов не согласовывает новые договоры, тоже существуют.



Предприниматели собрались в Заксобрании на первую ознакомительную встречу. В рамках комиссии по инвестиция под руководством депутата от «Новых людей» Дмитрия Панова. Планируется, что такие встречи будут проводиться на регулярной основе.

