Мужчина и женщина уехали в больницу после квартирного пожара на улице Зайцева

Серьезный пожар в пятиэтажном доме в Кировском районе Петербурга привел к эвакуации жильцов. Двум пострадавшим потребовалась помощь медиков.
По информации ГУ МЧС по городу 24 июля, пожар начался в 14:59 в двухкомнатной квартире на улице Зайцева, 17/23. Огонь охватил кухню и коридор на площади 19 квадратных метров, а также чердак дома на площади 15 «квадратов». На борьбу с огнем прибыли 15 пожарных на трех спецмашинах.
МЧС России
К 16:22 пламя локализовали, а к 18:17 - полностью потушили. 18 жильцов эвакуировали из опасной зоны.
«Из горящей квартиры спасены мужчина и женщина. Они госпитализированы. <…> Тушение продолжается», - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.