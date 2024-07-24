Банки будут блокировать мошеннические счета из базы ЦБ РФ

С 25 июля в силу вступает закон, по которому банки обязаны будут блокировать счета, сведения о которых содержатся в базе Центробанка о попытках мошеннических операций. Таких в ней уже тысячи, сообщили 24 июля в пресс-службе ЦБ РФ.



Новая норма обязывает банки на два дня приостанавливать переводы, если информация о получателе есть в базе мошеннических счетов. Даже если клиент будет настаивать или пытаться повторно перечислить на этот счет деньги в течение «двухдневного периода охлаждения». В противном случае банк обязан будет вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.