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    Банки будут блокировать мошеннические счета из базы ЦБ РФ

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    С 25 июля в силу вступает закон, по которому банки обязаны будут блокировать счета, сведения о которых содержатся в базе Центробанка о попытках мошеннических операций. Таких в ней уже тысячи, сообщили 24 июля в пресс-службе ЦБ РФ.

    Новая норма обязывает банки на два дня приостанавливать переводы, если информация о получателе есть в базе мошеннических счетов. Даже если клиент будет настаивать или пытаться повторно перечислить на этот счет деньги в течение «двухдневного периода охлаждения». В противном случае банк обязан будет вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

    В случае такой заморозки банк сообщит клиенту, что операция не прошла, и укажет причину и срок приостановки. Если по истечении этих двух дней клиент все еще решит перевести деньги на тот же подозрительный счет, банк будет обязан выполнить операцию, но уже не понесет финансовую ответственность за последствия.

    Помимо этого кредитные организации обязаны будут блокировать платежные карты и онлайн-банкинг владельцам счетов из этой самой базы Центробанка. Данные об участии человека в мошеннической схеме, которые в нее вносят, ЦБ получает от правоохранительных органов.

    «Речь идет о так называемых дропперах (тех, кто занимается выводом и обналичиванием похищенных денег. — Прим. ред.). Уже сейчас в нашей базе тысячи таких счетов, и в самое ближайшее время они столкнутся с блокировкой», — отметили в пресс-службе Банка России.

    Также банки будут приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций и предупреждать клиента, что он, возможно, переводит деньги мошенникам. Однако если человек подтвердит перевод, а получателя нет в базе ЦБ, то операция будет исполнена.

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