Глава петербургского избиркома заявил, что кандидаты угрожают его коллегам уголовным преследованием

Глава петербургского избиркома Максим Мейксин заявил, что некоторые кандидаты в депутаты муниципальных советов оказывают давление на избиркомы. Он напомнил неназванным кандидатам про 141-ю статью УК РФ (воспрепятствование работе избирательных комиссий).

«Оказание давления является уголовно наказуемым деянием. Некоторые кандидаты дают комментарии с угрозами уголовного преследования комиссий, давят на комиссии. Если будут провокации, мы будем вынуждены обращаться в правоохранительные органы», — заявил Мейксин на заседании избиркома 24 июля.

На заседании рассмотрели несколько жалоб кандидатов. Так, избирком отправил на пересмотр решение об отказе в регистрации кандидату от «Справедливой России» в «Большой Охте» Манефе Королевой и ещё четырех кандидатов в округе «Гражданка», однако отказал в жалобе кандидату в «Правобережном» Федору Грудину, члену «Общества.Будущее». Он не написал ничего в строке о гражданстве, при этом сдал в избирком данные паспорта гражданина РФ.

На заседании Грудин настаивал, что он родился и умрет гражданином России. Однако юрист избиркома Олег Зацепа заметил, что комиссия не отрицает то, что он им является, а лишь учитывает, что он подал неполные сведения о себе.