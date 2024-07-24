Больше аттракционов и динозавры со спецэффектами. Что ждет Парк Бабушкина, на который ополчились местные жители

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Арендатор парка культуры и отдыха имени Ивана Бабушкина, который в последнее время стал объектом пристального внимания контролирующих ведомств, планирует привести его в порядок к 2030 году. Управляющая компания обещает поэтапно обновить аттракционы, высадить новые деревья, отремонтировать дорожки и убрать все то, что вызывает диссонанс у чиновников.



Что здесь будет Проект работ по сохранению Парка имени Бабушкина получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Документ от 15 июля был опубликован на сайте КГИОП в конце прошлой недели. Заказчиком выступило ООО «Восстановление» на основании договора с ООО «Фидус», которое является арендатором парка. Как рассказала «Фонтанке» директор управляющей компании «Парк Сказка» Валентина Липатова, это даст возможность приступить к приведению его в порядок.



Согласно ГИКЭ, в парке предстоит обновить асфальтовое покрытие, восстановить исторические дорожки и тропинки с покрытием из гранитного отсева, отремонтировать тротуарную плитку, а также обновить малые архитектурные формы и поставить новые скамейки и урны



Кроме того, в парке проведут «демонтаж диссонирующих сооружений, в том числе аттракционов, веревочного городка, динопарка, кафе, площадок для игр в детский пейнтбол, бытовок, беседок, ангара». На их месте установят новые, но в тех же габаритах. Стилистические и цветовые решения будут «нейтральными». Например, два кафе сделают из дерева. Наконец, в парке высадят новые деревья взамен утраченных.

Благоустройство будет происходить поэтапно в течение 5–7 лет, на время работ парк полностью закрывать не будут. На 2025 год запланированы работы по проектированию, то есть преобразования начнутся не раньше 2026 года. «Мы дадим возможность жителям гулять в парке, отдыхать, кататься на аттракционах. Нам это позволит не парализовать деятельность, потому что за счет этого дохода мы частично будем финансировать реконструкцию», — пояснила директор. Сумма инвестиций определится по результатам проектирования. Тратить будут либо собственные, либо заемные средства. Привлечение новых инвесторов не планируется. Для сравнения, на благоустройства парка Авиаторов, который город ранее забрал у арендатора, было потрачено 900 млн рублей. Работы продлились два года.



По словам Валентины Липатовой, кардинальной перепланировки пространства в парке Бабушкина не произойдет. Зато будет больше уличных кафе, расширится и обновится линейка аттракционов. Но некоторые, например, колесо обозрения — менять не будут, поскольку они находятся в хорошем состоянии. А вот вместо морально устаревших «Ромашки», «Фрегата» закупят более современные аналоги российского или китайского производства. Экстремальных аттракционов не будет. «Мы все-таки ориентируемся на детско-семейный формат», — пояснила директор.



В динопарке обустроят новые дорожки, сухие ручьи, а также заменят самих динозавров: они будут интерактивными со спецэффектами. Также в ходе работ создадут современный веревочный парк для всей семьи — с троллеями и трассами нескольких уровней сложности. Чтобы не портить деревья, оборудование теперь будут крепить к столбам.

Футбольное поле и каток останутся на своих местах, а вот картинг и площадка для игры в пейнтбол могут окончательно исчезнуть с территории парка, если КГИОП не согласует их размещение. Как изменится стоимость аттракционов и других развлечений после реконструкции, в управляющей компании пока не подсчитывали.



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Фото: Предоставлено управляющей компанией парка имени Бабушкина Фото: Предоставлено управляющей компанией парка имени Бабушкина Фото: Предоставлено управляющей компанией парка имени Бабушкина Фото: Предоставлено управляющей компанией парка имени Бабушкина Фото: Предоставлено управляющей компанией парка имени Бабушкина Поделиться Поделиться





Почему парком Бабушкина заинтересовался Смольный Скандал вокруг парка имени Бабушкина разразился в начале июля. На заседании городского правительства депутат Госдумы Михаил Романов заявил о том, что местные жители недовольны состоянием территории, и предложил вернуть ее городу, раз коммерческий арендатор не справляется с его содержанием и не выполняет решение суда о сносе несогласованных с городом объектов. Губернатор Александр Беглов не исключил такое развитие событий и поручил подчиненным посерьезнее заняться этим объектом, который является памятником культуры регионального значения.



После этого на парк обратили внимание контролирующие ведомства. Так, по инициативе Михаила Романова состоялось выездное межведомственное совещание с участием КГИОП, КИО, комитета по благоустройству, комитета по энергетике, а также прокуратуры, Гостехназдора и МВД.



Сейчас у посетителей парка возникает ощущение, как будто на дворе — «тяжёлые 90-е годы», подвел итог инспекции Михаил Романов в своем телеграм-канале. Он обратил внимание на вытоптанные газоны, трещины в асфальтовом покрытии дорожек, отсутствие скамеек и неприятный запах от водоемов. «Аттракционы выглядят уставшими и угрожающе скрипят», — цитировал он комментарии в соцсетях. Парку необходим рачительный хозяин, подчеркнул депутат, и если арендатору не хватает ресурсов, город вправе взять эту роль на себя.

Впрочем, в комментариях под постом Михаила Романова посетители парка обращают внимание на бюджетную стоимость аттракционов в парке Бабушкина и опасаются, что в случае перехода под управление города они либо исчезнут, либо заметно подорожают. О том, как выглядит парк сейчас, читайте в материале «Фонтанки».



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что говорит экспертиза о состоянии парка Центральная историческая часть парка имени Бабушкина, согласно выводам ГИКЭ, сохранила элементы планировочной структуры 1927 года — аллеи, пейзажные дорожки и пейзажный пруд. Правда, «в настоящее время откосы пруда оплыли, берегоукрепление требует ремонта, а сам пруд — прочистки». Щебеночно-набивное покрытие садово-парковых дорожек и площадок изношено. Состояние растительности — удовлетворительное.

Детские аттракционы установлены «с повышенной плотностью между центральной аллеей и прудом». При этом они расположены там же, где располагались аттракционы, согласно плану парка по состоянию на 1952. Колесо обозрения стоит там, где исторически была видовая площадка.



Территория в северной части парка, где раньше стояли здания Народного дома и летнего театра, «сохраняет свое историческое спортивно-развлекательное назначение»: здесь находятся спортивные площадки, каток, парк аттракционов, ресторан. Однако чуть восточнее отсутствует дорожно-тропиночная сеть, потому эта часть парка мало посещается. Земля на юге парка, где исторически размещались концертные эстрады, танцплощадка, по-прежнему используется для проведения массовых мероприятий.

Почему арендатор плохо следил за парком ООО «Фидус» арендовало парк имени Бабушкина в 2005 году. Тогда совладельцем компании выступало АО «Талион» (входило в группу «Талион» бизнесмена Александра Ебралидзе). Сейчас ООО «Фидус», по данным СПАРК, в равных долях владеют Владимир Акопов и Людмила Жукова. В 2023 году компания получила 76,9 млн выручки и 21,4 млн чистой прибыли. Договор на аренду парка действует до 2038 года.



С претензиями, которые от имени горожан высказал депутат Михаил Романов, в управляющей компании не согласны. По словам Валентины Липатовой, арендовав парк, «Фидус» вложил как минимум 300 млн рублей в приведение его в порядок. На эти деньги отремонтировали тепло- и электросети, водопровод и канализацию, провели капитальный ремонт арендуемых зданий, сделали освещение, заменили примерно половину дорожного покрытия, разобрали ветхие строения и убрали сухостой, а также установили новые аттракционы, включая колесо обозрения. Сейчас возраст аттракционов в парке от 2 до 14 лет, но все они проходят техосмотр и безопасны для посетителей, подчеркивает директор парка.



На момент заключения договора с городом обязанности согласования внешнего облика аттракционов и сооружений не было. Ее прописали в договоре только в 2011 году, говорит Валентина Липатова. «Но на тот момент мы уже инвестировали в обновление аттракционов и нам было жаль вложенных усилий, поэтому мы пошли в суд», — объяснила она. Парк был признан объектом культурного наследия регионального значения в 2016 году. Действующий предмет охраны был утвержден лишь в 2021 году.



Газоны, асфальтовые дорожки и деревья оказались не в лучшем состоянии именно потому, что арендатору никак не удавалось договориться с городом о том, как должен выглядеть парк. А без согласования КГИОП выполнять какие бы то ни было работы не имело смысла — чиновники в любой момент могли потребовать вернуть все как было.



Сейчас в парке поддерживают текущее состояние зданий, оборудования и коммуникаций, убирают сухостой и деревья, которые представляют угрозу для посетителей. «Как только будет согласован проект со всеми посадками, мы сможем какие-то новые деревья сажать», — рассказала Валентина Липатова. Что касается плачевного состояния некоторых строений на территории парка, на которые обратили внимание участники выездного совещания, то они не входят в договор аренды и остаются в руках города, настаивает она.





Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»