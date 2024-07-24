Задержанным за кражи в Ленобласти насчитали хищений на 55 млн рублей. Кое-что нашли

Ударно провели полтора года в Ленинградской области двое мужчин, арестованных по делу о краже. По версии следствия, они наворовали из чужих домов на 55 миллионов рублей.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 июля, в десятке эпизодов краж изобличили двух арестантов, задержанных в ноябре прошлого года. Тогда они попались на хищении с незаконным проникновением в жилище, но, по данным полиции, это был далеко не первый пример работы тех же домушников.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий удалось установить причастность мужчин к серии хищений из частных домов, которые были совершены в разных районах Ленобласти с января 2022 года и до задержания фигурантов.