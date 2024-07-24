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    Задержанным за кражи в Ленобласти насчитали хищений на 55 млн рублей. Кое-что нашли

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    Ударно провели полтора года в Ленинградской области двое мужчин, арестованных по делу о краже. По версии следствия, они наворовали из чужих домов на 55 миллионов рублей.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 июля, в десятке эпизодов краж изобличили двух арестантов, задержанных в ноябре прошлого года. Тогда они попались на хищении с незаконным проникновением в жилище, но, по данным полиции, это был далеко не первый пример работы тех же домушников.

    В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий удалось установить причастность мужчин к серии хищений из частных домов, которые были совершены в разных районах Ленобласти с января 2022 года и до задержания фигурантов.

    Согласно материалам, за год дуэт вынес из домов имущества на 55,5 млн рублей. По данным «Фонтанки», куш преступники сорвали как раз в январе 2022 года, когда промышляли в деревне Хязельки. Ущерб от их визита владелец пропавшего оценил более чем в 23 млн рублей. По сравнению с этим украшения примерно на 44 тысячи, добытые в коттеджном посёлке Киссолово в октябре прошлого года, вероятно, разочаровали.

    «Похищенное частично изъято. Наложен арест на имущество задержанных на сумму 29 593 294 рубля», — уточнили в главке.

    Фигуранты остаются под стражей. Все дела объединены в одно производство.

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