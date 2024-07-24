Женщина с шампанским дорвалась до машины бывшего на Маршала Жукова

В Петербурге поймали женщину, которая предположительно разбила припаркованные машины этой ночью на проспекте Маршала Жукова. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Росгвардии города.

Звонок в полицию поступил около двух часов ночи. Прибывшие на место полицейские выяснили, что женщина с помощью палки и бутылки шампанского разбила стекло у автомобиля Volkswagen Passat и повредила капот и боковое стекло у Ford Focus III. После содеянного женщина убежала.