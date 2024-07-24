    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 27

    2 м/с, южн

    761мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur95.46

    Женщина с шампанским дорвалась до машины бывшего на Маршала Жукова

    3191
    7 комментариев

    В Петербурге поймали женщину, которая предположительно разбила припаркованные машины этой ночью на проспекте Маршала Жукова. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Росгвардии города.

    Звонок в полицию поступил около двух часов ночи. Прибывшие на место полицейские выяснили, что женщина с помощью палки и бутылки шампанского разбила стекло у автомобиля Volkswagen Passat и повредила капот и боковое стекло у Ford Focus III. После содеянного женщина убежала.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сотрудники Росгвардии вскоре нашли и задержали женщину, которая оказалась сильно пьяна. Она призналась, что пришла к дому своего бывшего партнера и, будучи под градусом, повредила несколько автомобилей, включая его.

    Задержанной 50 лет, она приехала в Петербург из Краснодарского края. В прошлом привлекалась за причинение тяжкого вреда здоровью. Ее доставили в 8-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close