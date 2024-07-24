Эх, прокачу! В Удмуртии полицейским попалась «Лада» с очень юным водителем и пятью не менее юными пассажирами

Экипаж ДПС в Удмуртии остановил автомобиль «ВАЗ 2110», в котором ехали шесть человек мал мала меньше. Младшему оказалось два года, а водитель и вовсе недавно перешел из начальной школы в среднюю. Подробности 24 июля сообщает МВД республики.

За рулем остановленной инспектором в Вавожском районе «десятки» оказался десятилетний мальчик. В салоне сидели пятеро его друзей, младшему из которых было два года, а старшему пятнадцать.



Оказалось, что паренек взял ключи с разрешения отца и поехал кататься по деревне со своими друзьями, сестрой и братом.

