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    Эх, прокачу! В Удмуртии полицейским попалась «Лада» с очень юным водителем и пятью не менее юными пассажирами

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    Экипаж ДПС в Удмуртии остановил автомобиль «ВАЗ 2110», в котором ехали шесть человек мал мала меньше. Младшему оказалось два года, а водитель и вовсе недавно перешел из начальной школы в среднюю. Подробности 24 июля сообщает МВД республики.

    МВД по Удмуртской Республике

    За рулем остановленной инспектором в Вавожском районе «десятки» оказался десятилетний мальчик. В салоне сидели пятеро его друзей, младшему из которых было два года, а старшему пятнадцать.

    Оказалось, что паренек взял ключи с разрешения отца и поехал кататься по деревне со своими друзьями, сестрой и братом.

    На отца составили административные протоколы за передачу управления автомобилем лицу без водительских прав (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ) и неисполнение родительских обязанностей (ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.

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