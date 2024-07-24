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    Финансовые проблемы. Авиакомпания Ryanair отменила рейсы из Лаппеенранты в Бергамо

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    Ирландская компания Ryanair с ноября 2024 года отменяет рейсы из Лаппеенранты в Бергамо. Причиной такого решения являются финансовые проблемы авиаперевозчика, пишет 24 июля финское издание Yle.

    Уведомления о том, что зимние рейсы отменяются, получили только клиенты авиакомпании. В аэропорт Лаппеенранты и властям города официальное сообщение об отмене не приходило. Важно отметить, что соглашение о полетах по данному маршруту действует до марта 2025 года.

    «В таких ситуациях авиакомпания всегда первой уведомляет [аэропорт] о возможных изменениях. Нынешний контракт все еще действителен. Он распространяется и на зимний сезон», — приводит слова операционного директора аэропорта Лаппеенранты Янне Паананен финское издание.

    На сегодняшний день самолеты из Лаппеенранты в Бергамо летают дважды в неделю, в понедельник и пятницу. Ценовой диапазон — от 20 до 120 евро. Купить билеты на сайте Ryanair после 1 ноября невозможно.

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