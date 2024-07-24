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    Реставрацию здания для новой площадки Музыкального театра имени Шаляпина завершат в конце 2024 года

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    Здание на Английской набережной, в котором расположится новая площадка Музыкально театра им. Ф. И. Шаляпина, реконструируется с 2022 года. Как сообщил на выездном совещании губернатор Александр Беглов, завершить восстановление памятника архитектуры планируется в декабре 2024 года.

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    Сейчас реставрация завершена на 80%, по контракту ее должны закончить до конца 2024 года. «Реставраторы проделали колоссальную работу, чтобы возродить этот уникальный памятник, — сообщил губернатор. — Проведен капитальный ремонт, при этом полностью сохранен исторический облик здания. Реставраторы сохраняют мельчайшие исторические детали интерьера, и при этом здесь создается современная концертная площадка театра». Восстановлен и уникальный орган, который находится в здании.

    Здание на Английской набережной, 56, построенное по проекту Кваренги, было передано в оперативное управление Музыкальному театру им. Ф. И. Шаляпина, работы по ремонту и реставрации начались в 2022 году. До этого капитальный ремонт здесь проводился в 1980 году.

    В совещании принял также участие художественный руководитель театра Фабио Мастранджело, речь шла также о реконструкции основного здания театра — бывшего Мюзик-холла — там проект должен быть завершен в 2026 году. Таким образом, через два года у театра будут две современные сцены.

    Здание на Английской набережной было построено по заказу сподвижника Петра Первого — графа Шереметева в 30-е годы ХVIII века. Граф передал дом в аренду английской общине. В начале ХIХ века здесь жил посол Великобритании и США в Российской империи — будущий шестой президент США Джон Куинси Адамс.

    В 1814–1815 годах здание было перестроено по проекту Джакомо Кваренги в стиле строгого классицизма. Это одна из последних значимых построек архитектора.

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