Реставрацию здания для новой площадки Музыкального театра имени Шаляпина завершат в конце 2024 года

Здание на Английской набережной, в котором расположится новая площадка Музыкально театра им. Ф. И. Шаляпина, реконструируется с 2022 года. Как сообщил на выездном совещании губернатор Александр Беглов, завершить восстановление памятника архитектуры планируется в декабре 2024 года.
Сейчас реставрация завершена на 80%, по контракту ее должны закончить до конца 2024 года. «Реставраторы проделали колоссальную работу, чтобы возродить этот уникальный памятник, — сообщил губернатор. — Проведен капитальный ремонт, при этом полностью сохранен исторический облик здания. Реставраторы сохраняют мельчайшие исторические детали интерьера, и при этом здесь создается современная концертная площадка театра». Восстановлен и уникальный орган, который находится в здании.
Здание на Английской набережной, 56, построенное по проекту Кваренги, было передано в оперативное управление Музыкальному театру им. Ф. И. Шаляпина, работы по ремонту и реставрации начались в 2022 году. До этого капитальный ремонт здесь проводился в 1980 году.
В совещании принял также участие художественный руководитель театра Фабио Мастранджело, речь шла также о реконструкции основного здания театра — бывшего Мюзик-холла — там проект должен быть завершен в 2026 году. Таким образом, через два года у театра будут две современные сцены.