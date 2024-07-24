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    Трасса «Сортавала» на неделю станет реверсивной в Ленобласти

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы на неделю ограничат движение по федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Транспортные потоки будут пропускать по очереди.

    С 29 июля по 5 августа на 76-м километре автодороги А-121 «Сортавала», в районе железнодорожной станции Лосево, будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает 24 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Скорость при этом ограничат до 40 км/ч.

    На участке будут менять два щебёночно-мастичных деформационных шва на путепроводе через железную дорогу «Лосево — Каменногорск». Сроки работ могут быть скорректированы с учётом погоды.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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