Трасса «Сортавала» на неделю станет реверсивной в Ленобласти

Дорожные работы на неделю ограничат движение по федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Транспортные потоки будут пропускать по очереди.
С 29 июля по 5 августа на 76-м километре автодороги А-121 «Сортавала», в районе железнодорожной станции Лосево, будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает 24 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Скорость при этом ограничат до 40 км/ч.
На участке будут менять два щебёночно-мастичных деформационных шва на путепроводе через железную дорогу «Лосево — Каменногорск». Сроки работ могут быть скорректированы с учётом погоды.