Семилетнему петербуржцу нужна помощь, чтобы научиться говорить и понимать окружающих

У маленького Ильи задержка психоречевого развития. Это стало следствием тяжёлых родов. Родители делают всё возможное, чтобы их сын научился говорить и понимал окружающих. Сейчас мальчику нужен интенсивный курс реабилитации. Но такие занятия не входят в ОМС, а стоимость их слишком велика.
Илья Матвеев, 7 лет, Санкт-Петербург.
ЗПРР, смешанные специфические расстройства психологического развития с нарушением речевого развития.
Требуется реабилитация. Стоимость 294 400 рублей.
Илья появился на свет вместе со своей сестрой-двойняшкой путём экстренного кесарева сечения: у мамы внезапно отошли воды. Сразу после рождения ребёнок оказался в отделении реанимации, где вместе с сестрёнкой пробыл шесть долгих дней.
Почти сразу стало понятно, что Илья развивается с задержкой. И всё же родители надеялись, что малыш сможет догнать сверстников. В два с половиной года Илюша пошёл в самый обычный детский сад. И вот там стало очевидно, что проблемы в развитии малыша очень серьёзны.
Он не шёл на контакт с другими детьми, не хотел заниматься, отказывался от еды. Днём Илья не спал и мешал спать другим деткам. Через год мальчика перевели в коррекционную группу, где с ним стал заниматься дефектолог, нейропсихолог и логопед. Затем семья стала обращаться в реабилитационные центры, так как занятий в детсаду было недостаточно.
Благодаря многочисленным реабилитациям Илья смог освоить несколько навыков, стал подвижным, научился держать равновесие. При этом психоречевое развитие маленького петербуржца всё ещё сильно отстаёт от нормы: в возрасте семи лет он не всегда понимает обращённую к нему речь, знает несколько простых слов, но, если хочет что-то сказать, чаще использует жесты. Связная фразовая речь отсутствует.
Илье требуется реабилитация для закрепления полученных навыков и приобретения новых. Но стоимость такой реабилитации недоступна для семьи — работает только отец, его дохода и соцвыплат хватает только на самое необходимое. За помощью родители Илюши обратились в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.
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