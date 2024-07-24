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    Семилетнему петербуржцу нужна помощь, чтобы научиться говорить и понимать окружающих

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    Фото: из семейного архива
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    У маленького Ильи задержка психоречевого развития. Это стало следствием тяжёлых родов. Родители делают всё возможное, чтобы их сын научился говорить и понимал окружающих. Сейчас мальчику нужен интенсивный курс реабилитации. Но такие занятия не входят в ОМС, а стоимость их слишком велика.

    Илья Матвеев, 7 лет, Санкт-Петербург.

    ЗПРР, смешанные специфические расстройства психологического развития с нарушением речевого развития.

    Требуется реабилитация. Стоимость 294 400 рублей.

    Илья появился на свет вместе со своей сестрой-двойняшкой путём экстренного кесарева сечения: у мамы внезапно отошли воды. Сразу после рождения ребёнок оказался в отделении реанимации, где вместе с сестрёнкой пробыл шесть долгих дней.

    Почти сразу стало понятно, что Илья развивается с задержкой. И всё же родители надеялись, что малыш сможет догнать сверстников. В два с половиной года Илюша пошёл в самый обычный детский сад. И вот там стало очевидно, что проблемы в развитии малыша очень серьёзны.

    Он не шёл на контакт с другими детьми, не хотел заниматься, отказывался от еды. Днём Илья не спал и мешал спать другим деткам. Через год мальчика перевели в коррекционную группу, где с ним стал заниматься дефектолог, нейропсихолог и логопед. Затем семья стала обращаться в реабилитационные центры, так как занятий в детсаду было недостаточно.

    Благодаря многочисленным реабилитациям Илья смог освоить несколько навыков, стал подвижным, научился держать равновесие. При этом психоречевое развитие маленького петербуржца всё ещё сильно отстаёт от нормы: в возрасте семи лет он не всегда понимает обращённую к нему речь, знает несколько простых слов, но, если хочет что-то сказать, чаще использует жесты. Связная фразовая речь отсутствует.

    Илье требуется реабилитация для закрепления полученных навыков и приобретения новых. Но стоимость такой реабилитации недоступна для семьи — работает только отец, его дохода и соцвыплат хватает только на самое необходимое. За помощью родители Илюши обратились в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.

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    Фото: из семейного архива

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