Семилетнему петербуржцу нужна помощь, чтобы научиться говорить и понимать окружающих

У маленького Ильи задержка психоречевого развития. Это стало следствием тяжёлых родов. Родители делают всё возможное, чтобы их сын научился говорить и понимал окружающих. Сейчас мальчику нужен интенсивный курс реабилитации. Но такие занятия не входят в ОМС, а стоимость их слишком велика.

Илья появился на свет вместе со своей сестрой-двойняшкой путём экстренного кесарева сечения: у мамы внезапно отошли воды. Сразу после рождения ребёнок оказался в отделении реанимации, где вместе с сестрёнкой пробыл шесть долгих дней.



Почти сразу стало понятно, что Илья развивается с задержкой. И всё же родители надеялись, что малыш сможет догнать сверстников. В два с половиной года Илюша пошёл в самый обычный детский сад. И вот там стало очевидно, что проблемы в развитии малыша очень серьёзны.

