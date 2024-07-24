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    Самурайский удар ножом в московском кафе попал на видео. Повар в больнице

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    Конфликт поваров на кухне одного из кафе в Москве закончился госпитализацией и уголовным делом. Подозреваемый в нападении с ножом задержан. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы в среду, 24 июля.

    Инцидент произошел на кухне заведения на улице Ивана Франко. По предварительным данным, 22-летний мужчина в ходе конфликта ударил коллегу-ровесника кухонным ножом в спину.

    Прокуратура Москвы

    Судя по кадрам, агрессор сделал несколько попыток поразить оппонента, на рабочем месте при этом находились другие повара. Пострадавшего госпитализировали.

    Фото: Прокуратура Москвы
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    Задержанному предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия), мужчину заключили под стражу.

    Прокуратура Москвы

    В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.

    Фото: Прокуратура Москвы

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