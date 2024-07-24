Самурайский удар ножом в московском кафе попал на видео. Повар в больнице

Конфликт поваров на кухне одного из кафе в Москве закончился госпитализацией и уголовным делом. Подозреваемый в нападении с ножом задержан. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы в среду, 24 июля .

Инцидент произошел на кухне заведения на улице Ивана Франко. По предварительным данным, 22-летний мужчина в ходе конфликта ударил коллегу-ровесника кухонным ножом в спину.