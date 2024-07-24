Самурайский удар ножом в московском кафе попал на видео. Повар в больнице

Конфликт поваров на кухне одного из кафе в Москве закончился госпитализацией и уголовным делом. Подозреваемый в нападении с ножом задержан. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы в среду,
Инцидент произошел на кухне заведения на улице Ивана Франко. По предварительным данным,
Прокуратура Москвы
Судя по кадрам, агрессор сделал несколько попыток поразить оппонента, на рабочем месте при этом находились другие повара. Пострадавшего госпитализировали.
Задержанному предъявлено обвинение по статье 1
Прокуратура Москвы
В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.