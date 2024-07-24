Госдума хочет запретить прятать согласие на обработку персональных данных в других документах

В Госдуму 24 июля внесли законопроект, сокращающий риски незаконного использования персональных данных россиян. Депутаты предложили запретить прятать согласие на обработку персональных данных в пользовательских соглашениях и других документах. Соответствующий проект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Изменения предлагают внести в статью 9 Федерального закона «О персональных данных» и статью 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». В связи с тем, что согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным, предложено оформлять его отдельно от других документов, который подписывает человек.
Кроме того, продавцам или исполнителям услуги хотят запретить ограничивать доступ к информации, если человек не подписал соглашение на обработку персональных данных.
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, «реализация указанного предложения устранит правовую неопределенность, позволяющую недобросовестным операторам персональных данных «дезориентировать» граждан в вопросах предоставления согласия на обработку их персональных данных, определения условий и целей обработки таких данных».
Авторами законопроекта стали сенаторы РФ от «Единой России» Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова. А также депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Александр Ющенко.
Ранее «Фонтанка» рассказывала еще о двух инициативах Госдумы, усиливающих ответственность за утечку персональных данных. Депутаты предложили увеличить штрафы за это вплоть до