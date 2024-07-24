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    Госдума хочет запретить прятать согласие на обработку персональных данных в других документах

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    В Госдуму 24 июля внесли законопроект, сокращающий риски незаконного использования персональных данных россиян. Депутаты предложили запретить прятать согласие на обработку персональных данных в пользовательских соглашениях и других документах. Соответствующий проект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

    Изменения предлагают внести в статью 9 Федерального закона «О персональных данных» и статью 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». В связи с тем, что согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным, предложено оформлять его отдельно от других документов, который подписывает человек.

    Кроме того, продавцам или исполнителям услуги хотят запретить ограничивать доступ к информации, если человек не подписал соглашение на обработку персональных данных.

    Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, «реализация указанного предложения устранит правовую неопределенность, позволяющую недобросовестным операторам персональных данных «дезориентировать» граждан в вопросах предоставления согласия на обработку их персональных данных, определения условий и целей обработки таких данных».

    Авторами законопроекта стали сенаторы РФ от «Единой России» Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова. А также депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Александр Ющенко.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала еще о двух инициативах Госдумы, усиливающих ответственность за утечку персональных данных. Депутаты предложили увеличить штрафы за это вплоть до 15 миллионов рублей и ужесточить уголовную ответственность до десяти лет лишения свободы.

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