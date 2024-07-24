Госдума хочет запретить прятать согласие на обработку персональных данных в других документах

В Госдуму 24 июля внесли законопроект, сокращающий риски незаконного использования персональных данных россиян. Депутаты предложили запретить прятать согласие на обработку персональных данных в пользовательских соглашениях и других документах. Соответствующий проект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.



Изменения предлагают внести в статью 9 Федерального закона «О персональных данных» и статью 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». В связи с тем, что согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным, предложено оформлять его отдельно от других документов, который подписывает человек.