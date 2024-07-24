Госдума разрешила получать неистраченный маткапитал, но есть нюанс

Госдума 24 июля приняла в третьем чтении законопроект, который касается материнского капитала и пенсий. В том числе он разрешает получать неистраченный маткапитал деньгами, но при ограничении по сумме.



Согласно документу, если неистраченный остаток маткапитала составляет менее 10 тысяч рублей, лица, получившие сертификат, смогут получить эту сумму в виде единовременной выплаты. Правила направления этих средств для выплаты и форму соответствующего заявления будет устанавливать правительство РФ.

Этот же законопроект устанавливает ежемесячную прибавку к пенсии в 1200 рублей для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы. Она будет назначаться в беззаявительном порядке, повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться. Это не касается инвалидов I группы с детства, которые имеют ежемесячную доплату к пенсии в связи с уходом за ними родителем или опекуном.