Гойда-фест. На z-концерте «дугинистов» раскидывали киношные деньги и собирали настоящие

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Низовой молодежный z-активизм — сейчас достаточно редкое явление, которое проходит мимо взора общественности и не имеет роли в крупном политическом дискурсе. Они поют не напротив посольства США, а в небольших клубах, там свои кумиры, лозунги и идеи. «Фонтанка» посмотрела на них вблизи — на фестивале «Русский прорыв 2.0».



Сборный концерт организовал «Евразийский союз молодежи» — ультраправое движение, основанное политиком и философом Александром Дугиным. Фест состоялся 20 июля в клубе «Ионотека», там также не первый год проходят «Лимоновские чтения», организованные местными «нацболами», соратниками «дугинистов».



Билетов на «Прорыв» не продавали, вместо этого на входе нужно было перечислить любую сумму «на русскую армию» — отправить деньги на счет, указанный в соцсетях «Евразийского союза». Фест начался с перфоманса молодого рэпера «Проспект Савенко»: он в резиновой маске президента вывалил на сцену стопки с «киношными» рублями, долларами и евро. В процессе все музыканты пели, стоя на разъезжающихся горах бумаги, один в процессе даже поскользнулся и упал. По бокам сцена была оформлена деревянными палками, связанными наподобие противотанковых «ежей», слева висело знамя «Евразийского союза молодежи», справа — черно-желто белый флаг Российской империи. «Проспект Савенко», отсылающий никнеймом к настоящей фамилии Эдуарда Лимонова, начал эпатировать публику с первых минут — на промелькнувшие в его песне нацистские приветствия аудитория поежилась, но никак не отреагировала.



Имена, заявленные в программе, обыватель не только вряд ли узнает, но и «нагуглит» их с большим трудом. Из всего лайн-апа стоит отдельно выделить нескольких исполнителей. Один из них — Илья «Сантим» Малашенков, солист олдскульной панк-группы «Банда четырех». В его музыкальной карьере примечателен случай на программе «Хмурое утро» 12 октября 2001 года: спустя месяц после теракта 11 сентября Сантим принес ведущему шоу Александру Гордону в подарок футболку с Усама бен Ладеном и подписью «I love New York» — тот не принял презент. На концерте Сантим исполнил свои известные песни «Любовь это власть» и «Резервация здесь».

Многие на «Русском прорыве» были в восторге от появления на сцене рэпера МЦ Лучник (настоящее имя Егор). Автор совместных песен со Славой КПСС, он не слишком публичный человек и на сцене появляется нечасто. В своем стиле плотной и уверенной рифмовки Лучник в числе прочих исполнил песню про маньяка Александра Спесивцева «Нет аппетита», добавив в конце, что осуждает композицию.

Завсегдатай подобных мероприятий, поэт Александр Пелевин вышел на сцену со стихами о Лимонове и пренебрежительном меме относительно мнения украинских комментаторов. На лбу автора красовалась нашивка с символом нацболов — гранатой Ф-1 «лимонка». В завершение своей программы он с товарищами зачитал крайне матерные z-стихи вымышленного поэта Дениса Чернухина о начале СВО.



Любимцем местной публики оказался популярный в узких кругах Родион Гвоздодеров, автор слов провокационных строк, где он сравнивал себя с Адольфом Гитлером. «Поэт-песенник, видеоблогер, святорус, писатель, эмо, собака-поводырь в Царствие Небесное, битмэйкер, философ, правоSLAVEный», как описывает он себя в личном тг-канале, раскачивал толпу под «хитяры» «Моя сепаратистка» и «PUTINGIRL».



Весь этот калейдоскоп одновременно комичных и пугающих авторов выступал на фоне флага ДНР и стяга с ликом Иисуса Христа со словами «Мы русские, с нами бог». «Гойда стоит такая, что флаги падают» — шутили в зале, — полотнища флагов регулярно отрывались и повисали из-за непрочного скотча.



Атмосфера в «Ионотеке» действительно была очень «ядерная»: если под песню можно было слэмиться, десяток крепких парней обязательно устраивал замес посреди танцпола. Песни с плохой акустикой перебивались внезапными лозунгами и кричалками: это, конечно, «Гойда» (корреспондент пытался отслеживать количество, но сбился), «Русские вперед», «Россия все — остальное ничто», «Наши МИГи сядут в Риге», «Слава России», «Наше имя — Эдуард Лимонов».

