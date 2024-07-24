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    В Катманду 18 человек погибли при крушении самолета, пилоту удалось выжить

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    Самолет с 19 пассажирами на борту разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Об этом 24 июля пишет издание Kathmandupost.

    Автор: DNAIndiaNews

    Крушение самолета авиакомпании Saurya Airlines произошло около 11 часов утра по местному времени. По данным издания, борт, направлявшийся в Покхару, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время взлета и загорелся. По словам очевидцев, после взлета судно резко перевернулось, задело крылом землю и вспыхнуло.

    На борту находились 19 человек, включая членов экипажа. По предварительным данным, с места крушения извлечено 18 тел. Пилота воздушного судна доставили в больницу.

    Причины катастрофы устанавливаются. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

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