Сериалы и фильмы с Юлией Снигирь возглавили топ предпочтений петербуржцев в первом полугодии

Петербуржцы в первом полугодии 2024 года стали чаще смотреть фильмы и кинотеатры онлайн. При этом они выбирали детективы, мелодрамы и комедии, особенно если главную роль в них исполняла Юлия Снигирь. Такие данные получили МТС и онлайн-кинотеатр KION, проанализировав, что смотрели в Петербурге и Ленобласти с января по июнь 2024 года.

Самым популярным, по данным сервиса, стал новый сезон детективного сериала «Обоюдное согласие» (Россия, 18+) от Валерии Гай Германики, на втором месте экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (Россия, 18+) с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь. Тройку лидеров замыкает мелодрама «Кеша должен умереть» (Россия, 18+), в которой также снималась Юлия Снигирь.