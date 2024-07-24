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    Сериалы и фильмы с Юлией Снигирь возглавили топ предпочтений петербуржцев в первом полугодии

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    Петербуржцы в первом полугодии 2024 года стали чаще смотреть фильмы и кинотеатры онлайн. При этом они выбирали детективы, мелодрамы и комедии, особенно если главную роль в них исполняла Юлия Снигирь. Такие данные получили МТС и онлайн-кинотеатр KION, проанализировав, что смотрели в Петербурге и Ленобласти с января по июнь 2024 года.

    Самым популярным, по данным сервиса, стал новый сезон детективного сериала «Обоюдное согласие» (Россия, 18+) от Валерии Гай Германики, на втором месте экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (Россия, 18+) с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь. Тройку лидеров замыкает мелодрама «Кеша должен умереть» (Россия, 18+), в которой также снималась Юлия Снигирь.

    При этом время просмотра контента в онлайн-кинотеатре увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики считают, что это связано с растущим объемом выхода фильмов и сериалов на стриминговых платформах. В целом российский зритель стал чаще выбирать фильмы и сериалы отечественного производства. Самые популярные жанры: детектив, мелодрама и комедия.

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