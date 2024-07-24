На полигоне в Ленинградской области военнослужащих тренируют сбивать FPV-дроны

На полигоне в Ленинградской области военнослужащих-контрактников обучают бороться с FPV-дронами с помощью гладкоствольных автоматических ружей. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Ленинградского военного округа.



В ЛенВО указывают на опыт специальной военной операции, который показал, что опытные стрелки из гладкоствольного оружия являются серьезным средством борьбы с беспилотниками противника. Инструкторы для обучения используют оборудование для спортинга — стрельбы по летящим на разной скорости и высоте керамическим тарелкам. Это позволяет военнослужащим получить навыки поражения

