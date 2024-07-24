Оператор билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах

Оператор билайн обновил сервис «Моя безопасность»: теперь он защищает от телефонного мошенничества в самых популярных мессенджерах — Telegram, WhatsApp и Viber. Клиенты могут активировать его в мобильном приложении оператора, это бесплатно.



После предоставления доступа к идентификации и блокировке вызовов в настройках мобильного телефона приложение обновит базу спамеров и мошенников с учетом их активности в мессенджерах. Антифрод-платформа билайна мгновенно сверяет поступающие абоненту вызовы с актуальной базой данных самого оператора и его партнеров по борьбе с телефонным мошенничеством, включая данные Сбера и регуляторов рынка. В случае если телефонный номер в этой базе промаркирован как однозначно мошеннический, входящие звонки с него будут заблокированы. В остальных случаях — помечены как потенциально опасные как в обычной сети, так и в мессенджерах. Защита от спама и мошенничества доступна клиентам билайна абсолютно бесплатно*.



По данным TelecomDaily, каждый третий россиянин жалуется на звонки мошенников в мессенджерах. Согласно информации от билайна, эта проблема сегодня стоит еще острее: более 50% всех мошеннических атак проводится именно через мессенджеры —чаще всего в Viber и WhatsApp.



Мошенники используют различные психологические приемы, такие как создание ощущения срочности или дефицита, а также игру на эмоциях, чтобы манипулировать людьми. Жертве дают понять, что она должна принять решение максимально быстро. Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно сохранять бдительность, критически оценивать поступающую информацию и предложения и не сообщать личные данные, коды из SMS и пароли.

Если звонок вызывает у вас подозрения, лучше всего положить трубку и перезвонить в банк или своему оператору самостоятельно. Если вы уже передали мошенникам какую-либо информацию, незамедлительно обратитесь в Группу быстрого реагирования билайна по номеру 0611 или через чат в мобильном приложении, где вам оперативно помогут реальные сотрудники поддержки оператора.



* Базовая версия программы, в которую включена защита от звонков мошенников и спама, бесплатна для абонентов билайна. В версии PRO («Про») предусмотрен бесплатный 7-дневный промопериод, далее — 149 ₽/мес. В этой версии можно выбрать один из двух голосов помощника и менять их в любой момент. Каждая смена голоса в пробный период сокращает его на 1 день. Подробнее ознакомиться с условиями программы можно здесь .

