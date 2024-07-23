Житель Белгородской области погиб, после того как проигнорировал колючую проволоку и предупреждения

Мужчина подорвался в Краснояружском районе Белгородской области 23 июля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, мужчина оказался в зоне, ограниченной колючей проволокой. Его также не остановили таблички с предупреждением об опасной зоне и запрете прохода. Он подорвался на взрывоопасном предмете и погиб на месте.

«Все указатели, информационные таблички и сигнальные ленты установлены для вашей же безопасности! Надеюсь, вы понимаете, что ваша жизнь стократно дороже, чем любые поспешные желания», — обратился Гладков к жителям области.