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    Житель Белгородской области погиб, после того как проигнорировал колючую проволоку и предупреждения

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    Мужчина подорвался в Краснояружском районе Белгородской области 23 июля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По словам губернатора, мужчина оказался в зоне, ограниченной колючей проволокой. Его также не остановили таблички с предупреждением об опасной зоне и запрете прохода. Он подорвался на взрывоопасном предмете и погиб на месте.

    «Все указатели, информационные таблички и сигнальные ленты установлены для вашей же безопасности! Надеюсь, вы понимаете, что ваша жизнь стократно дороже, чем любые поспешные желания», — обратился Гладков к жителям области.

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