В Петербурге провели уникальную внутриутробную операцию

В Педиатрическом университете впервые провели внутриутробную операцию на легких ребенка. Всё прошло успешно.

Операция прошла 23 июня, сообщает пресс-служба педиатрического университета. Официальное название вмешательства — баллонная окклюзия трахеи при тяжелой гипоплазии легких при диафрагмальной грыже у плода.

Как рассказали «Фонтанке» в университете, порок развития был выявлен на 22-й неделе беременности у пациентки из Московской области.

«Новорожденные с данной патологией требуют немедленного хирургического вмешательства, и при гипоплазии легких не всегда удается спасти ребенка. Поэтому так важно сделать всё возможное для их развития. Благодаря внутриутробному вмешательству шанс на благоприятный исход увеличивается во много раз», — отметил неонатальный хирург Роман Ти.