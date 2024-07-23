В Петербурге провели уникальную внутриутробную операцию

В Педиатрическом университете впервые провели внутриутробную операцию на легких ребенка. Всё прошло успешно.
Операция прошла 23 июня, сообщает пресс-служба педиатрического университета. Официальное название вмешательства — баллонная окклюзия трахеи при тяжелой гипоплазии легких при диафрагмальной грыже у плода.
Как рассказали «Фонтанке» в университете, порок развития был выявлен на
«Новорожденные с данной патологией требуют немедленного хирургического вмешательства, и при гипоплазии легких не всегда удается спасти ребенка. Поэтому так важно сделать всё возможное для их развития. Благодаря внутриутробному вмешательству шанс на благоприятный исход увеличивается во много раз», — отметил неонатальный хирург Роман Ти.
Кроме неонатолога в операции приняли участие акушеры-гинекологи, детские хирурги и анестезиологи.
Операцию в университете назвали уникальной — подобное вмешательство произошло впервые не только в России, но и в мире. «Педиатрический университет является пионером по решению вопросов с бронхами у новорожденных. Эти компетенции развивались в университете еще с середины прошлого века», — добавили в пресс-службе.