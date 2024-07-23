    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, вос

    762мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.3eur95.46

    Петербуржцев встревожил «дымящийся» самолет. Видео

    5214
    10 комментариев

    Самолет со следом от дыма встревожил петербуржцев. Непривычную ситуацию в небе заметили вечером во вторник, 23 июля, читатели «Фонтанки» в Курортном районе города.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Также видео с «дымящимся» воздушным судном появилось в телеграм-канале «Мегаполис». Очевидцы уточнили, что самолет успешно сел. «Самолёт с дымящимся двигателем напугал отдыхающих на Ласковом пляже», — сказано в посте.

    По данным «Фонтанки», с самолетом всё в порядке, а след на кадрах — выхлоп от двигателя. Подобные кадры публиковались в соцсетях и в прошлом месяце.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Самолет
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close