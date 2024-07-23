Петербуржцев встревожил «дымящийся» самолет. Видео

Самолет со следом от дыма встревожил петербуржцев. Непривычную ситуацию в небе заметили вечером во вторник, 23 июля, читатели «Фонтанки» в Курортном районе города.
Также видео с «дымящимся» воздушным судном появилось в телеграм-канале «Мегаполис». Очевидцы уточнили, что самолет успешно сел. «Самолёт с дымящимся двигателем напугал отдыхающих на Ласковом пляже», — сказано в посте.
По данным «Фонтанки», с самолетом всё в порядке, а след на кадрах — выхлоп от двигателя. Подобные кадры публиковались в соцсетях и в прошлом месяце.