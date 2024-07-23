Петербургский избирком отменил отказ в допуске на выборы пятерых кандидатов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия удовлетворила жалобы пятерых кандидатов, которым ранее отказали в регистрации районные избиркомы. Трое из тех, по кому решение о недопуске будет пересмотрено, — кандидаты в округ «Лиговка-Ямская» партии «Социальная защитам». Как посчитали в районном избиркоме, Александр Зайцев, Александр Калинин-Соколенко и Светлана Кострова предоставили некорректные данные о своем выдвижении. Сами кандидаты уверяют, что их на выборы отправило общее собрание регионального отделения. Перечитав устав партии и законодательство, в Горизбиркоме пришли к выводу, что партия могла таким образом отправить своих членов на выборы. Вопрос о регистрации кандидатов обязали пересмотреть.

Также в комиссии удовлетворили жалобу самовыдвиженца Максима Григорьева. Он является действующим депутатом в «Екатерингофском» от «Единой России», однако на этих выборах партия его выдвигать не стала, поэтому он решил стать самовыдвиженцем. Как посчитали в районном избиркоме, в представленных Григорьевым копиях документов, подтверждающих сведения об образовании и месте работы, выявлены несоответствия в наименовании округа. В Горизбиркоме сочли, что проверять достоверность сведений было не в компетенции комиссии. Также эту ошибку нашли в подписных листах. При этом в утвержденном комиссией образце бланков подписных листов не было указаний на наименование округа. В связи с этим вопрос о регистрации Григорьева отправили на пересмотр.

Ещё один кандидат, регистрацию которого пересмотрят, — Кирилл Фарафонов, сторонник «Общества.Будущее». Он баллотируется в «Волковском». До этого районный избирком также увидел у него неверную формулировку в подписных листах.