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    Петербургский избирком отменил отказ в допуске на выборы пятерых кандидатов

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    Санкт-Петербургская избирательная комиссия удовлетворила жалобы пятерых кандидатов, которым ранее отказали в регистрации районные избиркомы. Трое из тех, по кому решение о недопуске будет пересмотрено, — кандидаты в округ «Лиговка-Ямская» партии «Социальная защитам».

    Как посчитали в районном избиркоме, Александр Зайцев, Александр Калинин-Соколенко и Светлана Кострова предоставили некорректные данные о своем выдвижении. Сами кандидаты уверяют, что их на выборы отправило общее собрание регионального отделения. Перечитав устав партии и законодательство, в Горизбиркоме пришли к выводу, что партия могла таким образом отправить своих членов на выборы. Вопрос о регистрации кандидатов обязали пересмотреть.

    Также в комиссии удовлетворили жалобу самовыдвиженца Максима Григорьева. Он является действующим депутатом в «Екатерингофском» от «Единой России», однако на этих выборах партия его выдвигать не стала, поэтому он решил стать самовыдвиженцем. Как посчитали в районном избиркоме, в представленных Григорьевым копиях документов, подтверждающих сведения об образовании и месте работы, выявлены несоответствия в наименовании округа. В Горизбиркоме сочли, что проверять достоверность сведений было не в компетенции комиссии. Также эту ошибку нашли в подписных листах. При этом в утвержденном комиссией образце бланков подписных листов не было указаний на наименование округа. В связи с этим вопрос о регистрации Григорьева отправили на пересмотр.

    Ещё один кандидат, регистрацию которого пересмотрят, — Кирилл Фарафонов, сторонник «Общества.Будущее». Он баллотируется в «Волковском». До этого районный избирком также увидел у него неверную формулировку в подписных листах.

    При этом Горизбироком отказал в жалобах Савве Федосееву, который собирался избираться в «Дачном» и «Княжево». При этом в «Литейном округе» Федосеева зарегистрировали кандидатом в муниципальные депутаты.

    Выборы в муниципальные советы 110 округов пройдут в сентября. Также в городе будут выбирать губернатора.

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