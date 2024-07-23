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    На выездах из Петербурга масштабный рейд с участием ОМОНа

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    На выездах из Петербурга полицейские и сотрудники ОМОНа проверяют автомобили. Об этом «Фонтанке» во вторник, 23 июля, рассказали читатели.

    Один из читателей столкнулся с проверкой на съезде с ЗСД на Выборгское шоссе. По его словам, на трассе стоят силовики с автоматами. Они выборочно останавливают водителей и проверяют машины. «Глушилки убивают навигатор, вертолёты летают», — утверждает он.

    читатель «Фонтанки»

    В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» появилась фотография с сотрудником ОМОНа с автоматом за спиной. Автор поста пишет, что при выезде из Петербурга перед поворотом на Ковалевское кладбище «много патрулей и ОМОНа». Они обыскивают автомобили. Еще один очевидец рассказал о рейде на ЗСД у съезда в Белоострове. В телеграм-каналах также сообщается о скоплении ГИБДД и ОМОНа на Пулковском шоссе.

    «Фонтанка» узнает подробности.

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