На выездах из Петербурга масштабный рейд с участием ОМОНа

На выездах из Петербурга полицейские и сотрудники ОМОНа проверяют автомобили. Об этом «Фонтанке» во вторник, 23 июля, рассказали читатели.
Один из читателей столкнулся с проверкой на съезде с ЗСД на Выборгское шоссе. По его словам, на трассе стоят силовики с автоматами. Они выборочно останавливают водителей и проверяют машины. «Глушилки убивают навигатор, вертолёты летают», — утверждает он.
читатель «Фонтанки»
В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» появилась фотография с сотрудником ОМОНа с автоматом за спиной. Автор поста пишет, что при выезде из Петербурга перед поворотом на Ковалевское кладбище «много патрулей и ОМОНа». Они обыскивают автомобили. Еще один очевидец рассказал о рейде на ЗСД у съезда в Белоострове. В телеграм-каналах также сообщается о скоплении ГИБДД и ОМОНа на Пулковском шоссе.
«Фонтанка» узнает подробности.