На выездах из Петербурга масштабный рейд с участием ОМОНа

На выездах из Петербурга полицейские и сотрудники ОМОНа проверяют автомобили. Об этом «Фонтанке» во вторник, 23 июля, рассказали читатели.



Один из читателей столкнулся с проверкой на съезде с ЗСД на Выборгское шоссе. По его словам, на трассе стоят силовики с автоматами. Они выборочно останавливают водителей и проверяют машины. «Глушилки убивают навигатор, вертолёты летают», — утверждает он.