Суд арестовал петербуржца за мошенничество на 10 миллионов. Он мог назвать имя в полпредстве

По делу о покушении на мошенничество в Петербурге на два месяца оправлен под стражу Александр Мунтяну. Об этом 23 июля сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Мунтяну не признает вину и просил о более мягкой мере, отмечает пресс-служба. Задерживали его с поличным, в момент получения 10 млн рублей.

По версии следстия, за эти деньги Мунтяну обещал компании «Клинтек-Фасилити» решить вопрос с талонами на полигон — фирме нужно было вывезти строительный мусор на «Северную самарку», а квот не было.

Следствие считает, что на самом деле ничем помочь бизнесменам он в этом вопросе не мог. 47news отмечает, что до развода Мунтяну связывали родственные отношения с заместителем полпреда по СЗФО Вадимом Потомским — подозреваемый был женат на сестре супруги Потомского. Вероятно, коммерсанты могли быть введены в заблуждение о возможностях Мунтяну именно на этом основании.