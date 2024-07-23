РБК: Песков заявил, что в Кремле не видели пост Кадырова о рейдерском захвате Wildberries

Кремль не знакомился с заявлением Кадырова и Владислава Бакальчука о якобы имевшем место быть рейдерском захвате компании Wildberries. Об этом 23 июля пишет РБК.

На вопрос издания 23 июля ответил глава пресс-службы президента Дмитрий Песков. Он был краток: «Нет. Не видели».

Заявление главы Чечни было опубликовано утром 23 июля. Рамзан Кадыров пообещал Бакальчуку помощь с тем, чтобы вернуть основательницу компании в семью и защитить бизнес от рейдерского захвата, который «осуществляется через компанию Russ Outdoor руками нескольких известных кавказцев».