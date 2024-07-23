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    РБК: Песков заявил, что в Кремле не видели пост Кадырова о рейдерском захвате Wildberries

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    Кремль не знакомился с заявлением Кадырова и Владислава Бакальчука о якобы имевшем место быть рейдерском захвате компании Wildberries. Об этом 23 июля пишет РБК.

    На вопрос издания 23 июля ответил глава пресс-службы президента Дмитрий Песков. Он был краток: «Нет. Не видели».

    Заявление главы Чечни было опубликовано утром 23 июля. Рамзан Кадыров пообещал Бакальчуку помощь с тем, чтобы вернуть основательницу компании в семью и защитить бизнес от рейдерского захвата, который «осуществляется через компанию Russ Outdoor руками нескольких известных кавказцев».

    Сама защищаемая отреагировала на заявление словами о том, что это развод, а не рейдерский захват.

    В начале июля Wildberries и оператор наружной рекламы Russ учредили новую совместную компанию — ООО «РВБ» с уставным капиталом в 20 млн рублей. По данным СПАРК, 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор». Генеральным директором назначен Роберт Мирзоян — исполнительный директор Russ. Сделка согласовывалась с правительством и получила его одобрение, а куратором проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин, сообщал в июне РБК.
    Источник Forbes, знакомый с семьей, сообщил, что Татьяна Бакальчук действительно ушла от мужа некоторое время назад. Другой собеседник издания подчеркнул, что Владислав Бакальчук покинул компанию в начале июля, а еще один сооснователь маркетплейса, Сергей Ануфриев, — весной. Источник утверждает, что в компании идут увольнения, а на места прежних сотрудников приходят люди из Russ.

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