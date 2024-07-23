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    Стало известно, что горело за Ладожским вокзалом

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    В районе депо за Ладожским вокзалом горел вагон-цистерна, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, которая начала проверку. По предварительным данным «Фонтанки», инцидент произошел вечером 23 июля, когда при переливании топлива на путях общего пользования загорелся насос.

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    Пострадавших нет, возгорание ликвидировано. Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, а также исполнение законодательства о безопасности ж/д транспорта и соблюдение противопожарных требований. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

    Напомним, около 16 часов в районе депо за Ладожским вокзалом разгорелся мощный пожар. К 16:30 пламя его ликвидировали. По данным ГУ МЧС по Петербургу, происходило горение легковоспламеняющейся жидкости на площади 10 квадратных метров.

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