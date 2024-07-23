Стало известно, что горело за Ладожским вокзалом

В районе депо за Ладожским вокзалом горел вагон-цистерна, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, которая начала проверку. По предварительным данным «Фонтанки», инцидент произошел вечером 23 июля, когда при переливании топлива на путях общего пользования загорелся насос.
Пострадавших нет, возгорание ликвидировано. Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, а также исполнение законодательства о безопасности ж/д транспорта и соблюдение противопожарных требований. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Напомним, около 16 часов в районе депо за Ладожским вокзалом разгорелся мощный пожар. К 16:30 пламя его ликвидировали. По данным ГУ МЧС по Петербургу, происходило горение легковоспламеняющейся жидкости на площади 10 квадратных метров.