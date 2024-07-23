Житель Курчатова получил 2,5 года колонии за удар кулаком по голове ребенка

Мужчина, ударивший по голове 4-летнего ребенка в магазине Курчатова Курской области, получил два с половиной года колонии. Об этом 23 июля сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
Курчатовский городской суд признал 55-летнего уроженца Ингушетии виновным по статье о хулиганстве с применением насилия к малолетнему ребёнку. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.
Инцидент произошел 1 февраля 2024 года. Мухамед Гулаев был сильно пьян и зашел в супермаркет. Сам он утверждал, что никогда бы не ударил ребенка и думал, что перед ним стоит манекен. Почему он напал на манекен — объяснить не смог. Относительно этого поступка Гулаев вину не признал. Однако уточнил, что действительно ругался матом, пока ссорился с другими посетителями магазина.
Сначала мужчину подозревали в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.