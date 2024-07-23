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    Житель Курчатова получил 2,5 года колонии за удар кулаком по голове ребенка

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    Мужчина, ударивший по голове 4-летнего ребенка в магазине Курчатова Курской области, получил два с половиной года колонии. Об этом 23 июля сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

    Курчатовский городской суд признал 55-летнего уроженца Ингушетии виновным по статье о хулиганстве с применением насилия к малолетнему ребёнку. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

    Жесть Курск

    Инцидент произошел 1 февраля 2024 года. Мухамед Гулаев был сильно пьян и зашел в супермаркет. Сам он утверждал, что никогда бы не ударил ребенка и думал, что перед ним стоит манекен. Почему он напал на манекен — объяснить не смог. Относительно этого поступка Гулаев вину не признал. Однако уточнил, что действительно ругался матом, пока ссорился с другими посетителями магазина.

    Сначала мужчину подозревали в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

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