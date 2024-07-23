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    Петербуржцы не могут заплатить в личном кабинете за свет. Поставщик обещает все исправить

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    Жители Петербурга жалуются на то, что не могут оплатить электричество и передать показания приборов учета в личном кабинете ЕИРЦ. Проблема не на стороне расчетного центра.

    Жалобы на то, что система не видит приборов учета или что в нее вообще не попасть, множатся на профильных форумах в течение последних дней. Читатели «Фонтанки» пишут в редакцию: «Не первый день не работает оплата и показания счетчиков через сайт ЕИРЦ ПСК, информации нет, соцсети не ведут, в колл-центр 300 человек очередь, даже в отзывах на мобильное приложение люди пишут, что не могут ничего передать и оплатить»; «ЕИРЦ лежит наглухо, горожане не могут передать показания счетчиков».


    «Фонтанке» 23 июля подтвердили в Петербургской сбытовой компании, что ей пришлось на время вывести из работы свой личный кабинет (и соответственно «электрический» сегмент кабинета ЕИРЦ). По данным издания, возникли технические проблемы из-за обновления программного обеспечения.

    В ПСК добавляют, что способы передать показания и оплатить услугу без комиссии удаленно остаются. Помимо сторонних приложений, к примеру, это сайт ЕИРЦ СПб (для жителей Санкт-Петербурга) и сайт ПСК (для жителей Ленобласти).

    Кроме того, петербуржцы могут передать показания через чат-бот в «Телеграме» и через автоматический сервис передачи показаний на горячей линии 679–22–22; жители Ленобласти — по телефону 8 (812) 678–96–66 (в режиме автоответчика). Впрочем натурный эксперимент в пятом часу вечера 23 июля показал, что на линии можно быть 210-м в очереди, после чего более 20 минут выслушивать автоответчик. Довести эксперимент до окончания не удалось из-за необходимости вернуться к работе.

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