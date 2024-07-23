Петербуржцы не могут заплатить в личном кабинете за свет. Поставщик обещает все исправить

Жители Петербурга жалуются на то, что не могут оплатить электричество и передать показания приборов учета в личном кабинете ЕИРЦ. Проблема не на стороне расчетного центра.
Жалобы на то, что система не видит приборов учета или что в нее вообще не попасть, множатся на профильных форумах в течение последних дней. Читатели «Фонтанки» пишут в редакцию: «Не первый день не работает оплата и показания счетчиков через сайт ЕИРЦ ПСК, информации нет, соцсети не ведут, в колл-центр 300 человек очередь, даже в отзывах на мобильное приложение люди пишут, что не могут ничего передать и оплатить»; «ЕИРЦ лежит наглухо, горожане не могут передать показания счетчиков».
«Фонтанке» 23 июля подтвердили в Петербургской сбытовой компании, что ей пришлось на время вывести из работы свой личный кабинет (и соответственно «электрический» сегмент кабинета ЕИРЦ). По данным издания, возникли технические проблемы из-за обновления программного обеспечения.
В ПСК добавляют, что способы передать показания и оплатить услугу без комиссии удаленно остаются. Помимо сторонних приложений, к примеру, это сайт ЕИРЦ СПб (для жителей Санкт-Петербурга) и сайт ПСК (для жителей Ленобласти).
Кроме того, петербуржцы могут передать показания через чат-бот в «Телеграме» и через автоматический сервис передачи показаний на горячей линии 679–22–22; жители Ленобласти — по телефону 8 (812) 678–96–66 (в режиме автоответчика). Впрочем натурный эксперимент в пятом часу вечера 23 июля показал, что на линии можно быть 210-м в очереди, после чего более 20 минут выслушивать автоответчик. Довести эксперимент до окончания не удалось из-за необходимости вернуться к работе.