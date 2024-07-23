Петербуржцы не могут заплатить в личном кабинете за свет. Поставщик обещает все исправить

Жители Петербурга жалуются на то, что не могут оплатить электричество и передать показания приборов учета в личном кабинете ЕИРЦ. Проблема не на стороне расчетного центра.



Жалобы на то, что система не видит приборов учета или что в нее вообще не попасть, множатся на профильных форумах в течение последних дней. Читатели «Фонтанки» пишут в редакцию: «Не первый день не работает оплата и показания счетчиков через сайт ЕИРЦ ПСК, информации нет, соцсети не ведут, в колл-центр 300 человек очередь, даже в отзывах на мобильное приложение люди пишут, что не могут ничего передать и оплатить»; «ЕИРЦ лежит наглухо, горожане не могут передать показания счетчиков».