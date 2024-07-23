Петербуржец на «Ладе» удирал от погони и врезался в машину полиции. Его кувырок попал на видео

Водитель «Лады» состязался в скорости с дорожной полицией на ночной дороге в Красногвардейском районе города. Его финал на обочине показали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 июля.



Как сообщили в ведомстве, «Лада» привлекла внимание сотрудников Госавтоинспекции на проспекте Энергетиков, 40, в понедельник около двух часов ночи. Водитель демонстрировал активное нежелание общаться с полицией и игнорировал как первое, так и все последующие требования об остановке.



Судя по видео, уйти от погони пытался без оглядки на светофоры. Избежав одной аварии, он угодил в другую, столкнувшись со служебной машиной на перекрёстке. «Лада» перевернулась, и с водительского места достали 47-летнего нетрезвого петербуржца. По данным главка, он уже привлекался за пьяную езду.

