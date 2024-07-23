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    На площади Труда устанавливают памятник Ушакову

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    3 комментария

    В Петербурге на площади Труда перед Центральным военно-морским музеем 23 июня устанавливают памятник адмиралу Федору Ушакову.

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    К установке постамента для памятника рабочие приступили еще в середине июля. В настоящее время с помощью крана ведется монтаж скульптуры адмирала.

    Работа по созданию и согласованию памятника велась с 2019 года. Согласовать эскиз удалось не с первой попытки, к изначальным вариантам памятника было много вопросов. Однако в июне 2020 года Градостроительный совет города одобрил установку.

    «Фонтанка» показывала, как памятник выглядел на бумаге и на макете.

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    Комментарии 3

    This is fine23 Июл 2024 в 14:35
    зачем?
    +1−2
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