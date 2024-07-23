На площади Труда устанавливают памятник Ушакову

В Петербурге на площади Труда перед Центральным военно-морским музеем 23 июня устанавливают памятник адмиралу Федору Ушакову.
К установке постамента для памятника рабочие приступили еще в середине июля. В настоящее время с помощью крана ведется монтаж скульптуры адмирала.
Работа по созданию и согласованию памятника велась с 2019 года. Согласовать эскиз удалось не с первой попытки, к изначальным вариантам памятника было много вопросов. Однако в июне 2020 года Градостроительный совет города одобрил установку.
«Фонтанка» показывала, как памятник выглядел на бумаге и на макете.