В Мурино дошкольник попал под колёса «Дэу», перебегая дорогу во дворе

Пятилетний ребёнок сломал ногу в результате ДТП, которое произошло неподалёку от его дома во Всеволожском районе Ленобласти.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 июля, ребёнок получил травмы у высотки на улице Шувалова в Мурино накануне в половине десятого часа вечера. По данным полиции, он перебегал дорогу без сопровождения взрослых и попал под колёса Daewoo Nexia.

По предварительной информации «Фонтанки», автомобиль ехал по дворовой территории. За рулём сидел 24-летний гражданин Узбекистана, живущий без регистрации в Парголово. В этом году на нарушении ПДД он попадался трижды, штрафы платил исправно.