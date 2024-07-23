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    В Мурино дошкольник попал под колёса «Дэу», перебегая дорогу во дворе

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    Пятилетний ребёнок сломал ногу в результате ДТП, которое произошло неподалёку от его дома во Всеволожском районе Ленобласти.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 июля, ребёнок получил травмы у высотки на улице Шувалова в Мурино накануне в половине десятого часа вечера. По данным полиции, он перебегал дорогу без сопровождения взрослых и попал под колёса Daewoo Nexia.

    По предварительной информации «Фонтанки», автомобиль ехал по дворовой территории. За рулём сидел 24-летний гражданин Узбекистана, живущий без регистрации в Парголово. В этом году на нарушении ПДД он попадался трижды, штрафы платил исправно.

    Мальчика увезли в больницу с переломом правой ноги.

    «Вынесено определение о возбуждении административного производства», — уточнили в главке.

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