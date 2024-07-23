Полицейский инспектор из Петербурга заплатит за слив персональных данных

Московский районный суд огласил приговор в отношении Елены Агеевой. Как сообщает 23 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни и злоупотреблении должностными полномочиями. В деле фигурировали три эпизода.



Сообщается, что Агеева, будучи инспектором группы по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних в Московском районе, в сентябре 2020 года за 800 рублей передала неустановленному лицу данные о человеке. В этой информации были имя, паспортные данные, сведения о близких родственниках и так далее. Файл «Досье на П.» был отправлен на электронный почтовый адрес.

