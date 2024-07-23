Полицейский инспектор из Петербурга заплатит за слив персональных данных

Московский районный суд огласил приговор в отношении Елены Агеевой. Как сообщает 23 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни и злоупотреблении должностными полномочиями. В деле фигурировали три эпизода.
Сообщается, что Агеева, будучи инспектором группы по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних в Московском районе, в сентябре 2020 года за 800 рублей передала неустановленному лицу данные о человеке. В этой информации были имя, паспортные данные, сведения о близких родственниках и так далее. Файл «Досье на П.» был отправлен на электронный почтовый адрес.
В декабре 2020 года и в марте 2021 Агеева подняла цену за услугу до 1500 рублей. Досье в одном из случаев она отправила неустановленному лицу, во втором — на адрес, который использовало Управление «Ц» ГУСБ МВД России в рамках оперативно-разыскных мероприятий.
Суд решил, что инспектор нарушила права и свободы граждан, а также охраняемые законом интересы общества и государства, попутно дискредитировав авторитет полиции. Агеева вину признала, дело рассматривалось в особом порядке.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.