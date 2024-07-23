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    Доигрался. Газовый баллончик взорвался в заднем проходе у москвича

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    Житель северо-востока Москвы пострадал в ходе сексуального эксперимента с баллончиком для заправки газовых зажигалок. Емкость разгерметизировалась в заднем проходе у потерпевшего, иными словами — взорвалась. О происшествии 23 июля сообщает ТАСС.

    «В квартире жилого дома 3, корпус 2 по улице Санникова произошла разгерметизация газового баллончика внутри мужчины, он получил травмы», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.

    Телеграм-каналы уточняют, что мужчина засунул в себя баллончик а затем, не сумев достать руками, взялся за плоскогубцы. Это и привело к хлопку.

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