Доигрался. Газовый баллончик взорвался в заднем проходе у москвича

Житель северо-востока Москвы пострадал в ходе сексуального эксперимента с баллончиком для заправки газовых зажигалок. Емкость разгерметизировалась в заднем проходе у потерпевшего, иными словами — взорвалась. О происшествии 23 июля сообщает ТАСС.



«В квартире жилого дома 3, корпус 2 по улице Санникова произошла разгерметизация газового баллончика внутри мужчины, он получил травмы», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.



Телеграм-каналы уточняют, что мужчина засунул в себя баллончик а затем, не сумев достать руками, взялся за плоскогубцы. Это и привело к хлопку.

