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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Где прячутся секреты Петербурга? Выбираем самый интересный городской особняк

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    На календаре — последняя треть июля, а наше номинирование на премию «(От)личный Петербург» только разворачивается. Но если в некоторых номинациях наши читатели подкидывают варианты регулярно и с удовольствием, то другие — не так популярны.

    Дорогие читатели! В номинации «Шкатулка с секретом» нам предложили Дом юриста, особняк Урусова и Юсуповский дворец. Надо срочно вспомнить другие известные дома нашего города, в которые можно попасть — просто так, с экскурсиями или по предварительной записи. Для затравки назовем Дом ученых на Дворцовой набережной. Давайте думать, за что будем голосовать на втором этапе!

    Напомним, что куратор номинации, российский историк и петербургский краевед Лев Лурье выдвинул в этой номинации дачу Громова, особняк Новинской и особняк Шретера (есть еще особняк Шредера, но это совсем другая история). Но нам-то нужны 10 кандидатов! Так что смело переходите на сайт и выдвигайте своего претендента до 15 августа!

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    10 кандидатов в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы премии «(От)Личный Петербург» составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование. 26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

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