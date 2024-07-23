Где прячутся секреты Петербурга? Выбираем самый интересный городской особняк

На календаре — последняя треть июля, а наше номинирование на премию «(От)личный Петербург» только разворачивается. Но если в некоторых номинациях наши читатели подкидывают варианты регулярно и с удовольствием, то другие — не так популярны.
Дорогие читатели! В номинации «Шкатулка с секретом» нам предложили Дом юриста, особняк Урусова и Юсуповский дворец. Надо срочно вспомнить другие известные дома нашего города, в которые можно попасть — просто так, с экскурсиями или по предварительной записи. Для затравки назовем Дом ученых на Дворцовой набережной. Давайте думать, за что будем голосовать на втором этапе!
Напомним, что куратор номинации, российский историк и петербургский краевед Лев Лурье выдвинул в этой номинации дачу Громова, особняк Новинской и особняк Шретера (есть еще особняк Шредера, но это совсем другая история). Но нам-то нужны