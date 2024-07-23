Комитет по промышленности просит докапитализировать Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей в 2025 году

Комитет по промышленной политике Петербурга просит докапитализировать Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей в 2025 году. Об этом рассказал глава ведомства Кирилл Соловейчик на заседании городского правительства 23 июля. Такой же ежегодный размер капитализации необходим до 2030 года, отметил он.



В 2023 году ФРП Петербурга выдал промышленным предприятиям займы на 3,9 млрд рублей. Сейчас капитализация фонда составляет 8,4 млрд рублей. Комитет по промышленной политике будет просить увеличить финансирование и на этот год, отметил Кирилл Соловейчик.