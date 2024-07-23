    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-в

    762мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.78eur95.76

    Комитет по промышленности просит докапитализировать Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей в 2025 году

    675
    обсудить

    Комитет по промышленной политике Петербурга просит докапитализировать Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей в 2025 году. Об этом рассказал глава ведомства Кирилл Соловейчик на заседании городского правительства 23 июля. Такой же ежегодный размер капитализации необходим до 2030 года, отметил он.

    В 2023 году ФРП Петербурга выдал промышленным предприятиям займы на 3,9 млрд рублей. Сейчас капитализация фонда составляет 8,4 млрд рублей. Комитет по промышленной политике будет просить увеличить финансирование и на этот год, отметил Кирилл Соловейчик.

    Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности в Петербурге в январе-мае 2024 года составил 111,6 %.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close