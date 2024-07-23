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    Чёрный дым клубится над проспектом Просвещения. Его источник во дворах

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    Пятнадцать пожарных борются с огнём, вспыхнувшим во дворах Выборгского района Петербурга 23 июля. Дым, поднимающийся над домами, показали читатели «Фонтанки».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в начале одиннадцатого часа утра. Пожарные выехали к дому 22/2 на проспекте Просвещения.

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    Загорелось неэксплуатируемое здание размером 15х20. Пламя охватило его целиком.

    К тушению привлекли три пожарных расчёта. Менее чем за двадцать минут огонь удалось локализовать.

    читатель «Фонтанки»

    «Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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