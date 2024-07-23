Чёрный дым клубится над проспектом Просвещения. Его источник во дворах

Пятнадцать пожарных борются с огнём, вспыхнувшим во дворах Выборгского района Петербурга
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в начале одиннадцатого часа утра. Пожарные выехали к
Загорелось неэксплуатируемое здание размером 15х20. Пламя охватило его целиком.
К тушению привлекли три пожарных расчёта. Менее чем за двадцать минут огонь удалось локализовать.
читатель «Фонтанки»
«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.