В центре Петербурга «Форд» сбил юного велосипедиста

Поездка на велосипеде по центру Петербурга закончилась в больнице для восьмиклассника. Он не разминулся с автомобилем, выехавшим из-под арки. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 июля.



Школьник получил травмы у дома №27/29 на Моховой улице накануне около четырёх часов дня. По предварительным данным, 15-летний подросток ехал на велосипеде по проезжей части и оказался на пути «Форда Транзит», выехавшего на Моховую со двора.

47-летний местный житель, управлявший автомобилем, избежать столкновения не смог.

Велосипедиста увезли в больницу с ушибами головы и ног. Полиция проводит проверку по факту аварии.