Бизнесмен без прав выехал на красный и отправил в реанимацию ребёнка на Ветеранов

Школьника с переломом и разрывом внутренних органов увезли в больницу после ДТП в Красносельском районе Петербурга. Мальчик переходил дорогу на зелёный.



Авария произошла на проспекте Ветеранов, 155, накануне около шести часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 июля. 12-летний шестиклассник вышел на пешеходный переход на разрешённый сигнал светофора и угодил под колёса Chery Tiggo.

Пострадавшего доставили в тяжёлом состоянии в детскую больницу №1. По предварительным данным, его поместили в реанимацию с переломами рёбер, ключиц, разрывом лёгкого, селезёнки и сотрясением мозга.