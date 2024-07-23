Бизнесмен без прав выехал на красный и отправил в реанимацию ребёнка на Ветеранов

Школьника с переломом и разрывом внутренних органов увезли в больницу после ДТП в Красносельском районе Петербурга. Мальчик переходил дорогу на зелёный.
Авария произошла на проспекте Ветеранов, 155, накануне около шести часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 июля. 12-летний шестиклассник вышел на пешеходный переход на разрешённый сигнал светофора и угодил под колёса Chery Tiggo.
Пострадавшего доставили в тяжёлом состоянии в детскую больницу №1. По предварительным данным, его поместили в реанимацию с переломами рёбер, ключиц, разрывом лёгкого, селезёнки и сотрясением мозга.
Сбивший пешехода кроссовер числится за фирмой. За рулём сидел 40-летний житель Выборгского района города. По предварительной информации, водительские права мужчине не выдавали. СПАРК знает его как учредителя строительной фирмы, которая ещё несколько лет назад занималась в том числе ремонтом в детсадах и школах. Заказчики были удовлетворены не всегда. Так, одной из школ через суд пришлось добиваться исполнения гарантийных обязательств после обрушения плитки в свежеотремонтированном спортзале. В июне этого года Арбитражный суд признал мужчину банкротом.
Все обстоятельства ДТП выясняет дорожная полиция.