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    Бизнесмен без прав выехал на красный и отправил в реанимацию ребёнка на Ветеранов

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    Школьника с переломом и разрывом внутренних органов увезли в больницу после ДТП в Красносельском районе Петербурга. Мальчик переходил дорогу на зелёный.

    Авария произошла на проспекте Ветеранов, 155, накануне около шести часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 июля. 12-летний шестиклассник вышел на пешеходный переход на разрешённый сигнал светофора и угодил под колёса Chery Tiggo.

    Пострадавшего доставили в тяжёлом состоянии в детскую больницу №1. По предварительным данным, его поместили в реанимацию с переломами рёбер, ключиц, разрывом лёгкого, селезёнки и сотрясением мозга.

    Сбивший пешехода кроссовер числится за фирмой. За рулём сидел 40-летний житель Выборгского района города. По предварительной информации, водительские права мужчине не выдавали. СПАРК знает его как учредителя строительной фирмы, которая ещё несколько лет назад занималась в том числе ремонтом в детсадах и школах. Заказчики были удовлетворены не всегда. Так, одной из школ через суд пришлось добиваться исполнения гарантийных обязательств после обрушения плитки в свежеотремонтированном спортзале. В июне этого года Арбитражный суд признал мужчину банкротом.

    Все обстоятельства ДТП выясняет дорожная полиция.

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    ixform23 Июл 2024 в 10:06
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