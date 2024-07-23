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    Гибель девочки в бассейне ресторана «Летобар» в Ленобласти стала уголовным делом

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    Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено муринским следственным отделом после гибели ребенка в бассейне ресторана «Летобар» в деревне Хиттолово. Об этом 23 июля сообщает СУ СК по Ленобласти.

    По уточненным данным, утонувшей девочке было 7 лет. «По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и ответственных должностных лиц», — говорится в сообщении.

    Накануне портал 47news сообщал о трагедии в ресторане «Летобар». По словам очевидцев, вода в бассейне была очень мутная, поэтому девочку, лежащую на дне, нашли фактически случайно. В воде ребенок пробыл около 15 минут.

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