Роскачество классифицировало первый пляж в России, который получил синий флаг

Пляж «Маяк» в Сочи получил первую категорию и стал первым классифицированным Роскачеством пляжем в России. Специалисты Центра компетенций в сфере туризма присвоили пляжу первую из трех категорий — синий флаг, пишет 23 июля РИА Новости.



Чтобы получить синий флаг, объект должен соответствовать 26 показателям, в том числе иметь оборудованные спасательные станции, медпункты, кабины для переодевания, душевые, огороженные зоны для купания, проводить водолазные обследования и очищение территории перед началом курортного сезона.

