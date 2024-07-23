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    Роскачество классифицировало первый пляж в России, который получил синий флаг

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    Пляж «Маяк» в Сочи получил первую категорию и стал первым классифицированным Роскачеством пляжем в России. Специалисты Центра компетенций в сфере туризма присвоили пляжу первую из трех категорий — синий флаг, пишет 23 июля РИА Новости.

    Чтобы получить синий флаг, объект должен соответствовать 26 показателям, в том числе иметь оборудованные спасательные станции, медпункты, кабины для переодевания, душевые, огороженные зоны для купания, проводить водолазные обследования и очищение территории перед началом курортного сезона.

    Всего для пляжей выделено три категории: 1 категория — синий флаг, 2 категория — зеленый флаг, 3 категория — желтый флаг. Свидетельство о прохождении классификации действует три года.

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