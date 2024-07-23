Аудитория «Телеграма» достигла 950 млн человек

С весны ежемесячная аудитория мессенджера «Телеграм» прибавила 50 миллионов уникальных пользователей. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров 22 июля.
По словам Дурова, на сегодняшний день ежемесячная аудитория мессенджера составляет 950 миллионов уникальных пользователей. «На пути к миллиарду!», — обозначил планы основатель платформы.
Для сравнения, ежемесячная аудитория «Вотсапа» — 1,3 миллиарда.
По данным аналитиков, ежедневная аудитория «Телеграма» в России составляет примерно 60 миллионов человек.