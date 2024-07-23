Гармония в мегаполисе. Где искать тихий Петербург?

Выбирая квартиру в новостройке, мы хотим найти не только качественное жилье, но и стиль жизни, который нам по душе. И многих привлекает вовсе не энергия многолюдных кварталов, а предельно спокойный ритм и особая атмосфера тихих уголков города. Рассказываем, где поселиться, чтобы укрыться от суеты и шума.
Прежде всего: поклонники тишины, скорее всего, предпочтут пространства, застроенные невысокими домами. Их особое настроение располагает к созерцанию и задумчивости. По тихим улицам приятно гулять без спешки, размышляя о своем или общаясь с близкими. Чтобы создать такую атмосферу, необходимо ограничить этажность новостройки — так, например, как это сделала компания «Унистрой», проектируя жилой комплекс «Лисино»* в Курортном районе.
Высота домов здесь — не больше 4 этажей. Расстояние между ними увеличено, чтобы неплотная застройка создавала ощущение простора и свободы. Сделать прогулки еще приятнее помогут сезонные сады во дворах. В зимнем — высадят сосны, ели и кедры, в весеннем — березы, черемухи, яблони и вербы, в летнем — осины и липы, в осеннем — клены и рябины.
В «Лисино» предусмотрены разные планировки квартир: от немногочисленных студий до популярного евроформата. В комплексе есть варианты с мастер-спальнями, гардеробными и постирочными. Среди коллекционных предложений — двухуровневые квартиры, планировки с саунами. Можно подобрать жилье с видом на лесопарк или сад во дворе.
Любителям камерности подойдут урбан-виллы. Они отличаются большими площадями квартир, увеличенной высотой потолков и уединенными террасами. От общественных пространств квартала их отделяют приватные сады.
В проекте запланировано 11 очередей: 51 малоэтажный дом почти на 7 000 квартир. При этом социальная инфраструктура будет строиться одновременно с жилыми домами. Вместе с первыми корпусами в «Лисино» будут готовы и первая очередь парка, детский сад и офис врача. В инфраструктуру также войдут четыре школы и еще один детский сад, поликлиника, МФЦ, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и культурный центр. На первых этажах домов откроются супермаркеты, кофейни, салоны красоты, детские секции.
Тихое место для жизни есть — в городе-парке «Лисино». Подробнее о проекте можно узнать в офисе продаж, на сайте и по телефону +7 (812) 565 97 09.
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*Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН-1». Проектная декларация размещена в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф.
Настоящее предложение не является публичной офертой.
Иллюстрации предоставлены пресс-службой компании «Унистрой».