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    Сотрудник ритуальной службы в Петербурге попал в реанимацию с производственной травмой

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    Житель Петербурга оказался в реанимации после падения на рабочем месте. Он трудится в конторе, которая оказывает ритуальные услуги.

    По данным «Фонтанки», 43-летнего мужчину забрали в больницу в тяжелом состоянии около 10 утра 22 июля. По словам очевидцев, он упал с высоты около трех метров в здании на Партизанской. улице.

    Мужчина сломал три ребра. Также известно, что у него был абстинентный синдром.

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