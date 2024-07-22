Сотрудник ритуальной службы в Петербурге попал в реанимацию с производственной травмой

Житель Петербурга оказался в реанимации после падения на рабочем месте. Он трудится в конторе, которая оказывает ритуальные услуги.

По данным «Фонтанки», 43-летнего мужчину забрали в больницу в тяжелом состоянии около 10 утра 22 июля. По словам очевидцев, он упал с высоты около трех метров в здании на Партизанской. улице.

Мужчина сломал три ребра. Также известно, что у него был абстинентный синдром.