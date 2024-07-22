Сотрудник ритуальной службы в Петербурге попал в реанимацию с производственной травмой

Житель Петербурга оказался в реанимации после падения на рабочем месте. Он трудится в конторе, которая оказывает ритуальные услуги.
По данным «Фонтанки»,
Мужчина сломал три ребра. Также известно, что у него был абстинентный синдром.
Сейчас
+22˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Ясная погода, Без осадков
Ощущается как 23
1 м/с, с-в
762мм
52%
Пробки
2/10
Житель Петербурга оказался в реанимации после падения на рабочем месте. Он трудится в конторе, которая оказывает ритуальные услуги.
По данным «Фонтанки»,
Мужчина сломал три ребра. Также известно, что у него был абстинентный синдром.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
20 июля 2024, 22:40
03 июля 2024, 10:16
13 июня 2024, 21:22
07 июня 2024, 10:43
24 апреля 2024, 22:02
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.