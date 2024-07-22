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    «Такая мутная вода, что ее не увидели». Трехлетняя девочка утонула в бассейне ресторана под Токсово

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    Около шести вечера 22 июля в бассейне ресторана в Токсово утонула трехлетняя девочка, сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы. Очевидцы рассказали «Фонтанке», что на месте заметили реанимацию и скорую.

    По предварительной информации, трагедия случилась в бассейне при летнем ресторане. Спасти ребенка не удалось. На место прибыли сотрудники следственного управления Следкома РФ по Ленобласти. Сейчас в ресторане проводится проверка.

    Очевидцы рассказывают, что ресторан работает с многочисленными нарушениями: воду в бассейн они перекачивают из озера. «И поэтому там такая мутная вода в бассейне, что ее не увидели. Обнаружил ее вообще мальчик, который случайно нырнул. Глубина примерно 2 метра у этого бассейна, девочка пробыла в воде минут 15», — рассказала «Фонтанке» очевидица.

    По ее словам, после трагедии ресторан продолжил работу: «У них тусовка продолжается, там все еще музыка играет». На момент публикации «Фонтанке» не удалось дозвониться до заведения. Судя по данным на сайте, это пляжный ресторан на берегу Курголовского озера, рядом с поселком закрытого типа «Загородная резиденция».

    По словам очевидцев, ребенок был с тетей. «Потом нашему управляющему звонила мать, которая подъехала и просила дать доступ в поселок: он у нас закрытый, иначе до ресторана ехать по объездной дороге», — рассказывают жители.

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