«Такая мутная вода, что ее не увидели». Трехлетняя девочка утонула в бассейне ресторана под Токсово

Около шести вечера 22 июля в бассейне ресторана в Токсово утонула трехлетняя девочка, сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы. Очевидцы рассказали «Фонтанке», что на месте заметили реанимацию и скорую.

По предварительной информации, трагедия случилась в бассейне при летнем ресторане. Спасти ребенка не удалось. На место прибыли сотрудники следственного управления Следкома РФ по Ленобласти. Сейчас в ресторане проводится проверка.

Очевидцы рассказывают, что ресторан работает с многочисленными нарушениями: воду в бассейн они перекачивают из озера. «И поэтому там такая мутная вода в бассейне, что ее не увидели. Обнаружил ее вообще мальчик, который случайно нырнул. Глубина примерно 2 метра у этого бассейна, девочка пробыла в воде минут 15», — рассказала «Фонтанке» очевидица.