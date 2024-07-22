«Непонятный руководитель непонятной организации». В Чечне отреагировали на борьбу Мизулиной с блогером Тамаевым

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина получила характеристику и предупреждение из уст министра нацполитики Чечни Ахмеда Дудаева. Напрямую он ее фамилию не называл, но контекст говорит сам за себя. Дудаев записал и опубликовал видео в своем телеграм-канале 22 июля. В ролике он высказывается в защиту блогера Асхаба Тамаева. Он называет его креативным и отличным молодым парнем, который любит свой народ и свою республику, а также пропагандирует спорт и здоровый образ жизни.

«Появились непонятно зачем и кем созданные организации, с непонятно откуда нарисовавшимися руководителями этих организаций, которые постоянно пишут какие-то заявления и постят какие-то негативные, критикующие Асхаба материалы <...> Может быть Асхаб Тамаев где-то не удовлетворил какие-то личные пожелания вот этих вот непонятных руководителей непонятных организаций», — сказал Дудаев.

Очевидно, он имел в виду Екатерину Мизулину, которая за последние сутки несколько раз писала о Тамаеве, называя его скамером и говоря, что он вовлекает молодежь в ставки на спорт и лудоманию. Она также приложила несколько скриншотов с комментариями жителей Чечни, которые с ней согласны.