Спустя 24 года: Житель Красноярска убил двух девушек кувалдой из-за 800 рублей

Суд поставил точку в деле об убийстве двух девушек-подростков в Красноярском крае, совершённом в нулевые. Фигуранта отправили в колонию, но сидеть он будет меньше, чем скрывался.
Как сообщает Следственный комитет России 22 июля, суд признал виновным в убийстве 42-летнего местного жителя и назначил ему 13 лет строгого режима. Согласно материалам дела, он расправился с двумя 16-летними знакомыми в Кодинске ещё в июне 2000 года, будучи на три года старше убитых.
Девушек привёл в гараж фигуранта денежный вопрос. Установлено, что они потребовали вернуть 800 рублей, но должник расплачиваться не пожелал.
«В ходе возникшего конфликта подсудимый взял кувалду и нанёс девушкам несколько ударов по голове. От полученных повреждений потерпевшие скончались. Опасаясь быть привлечённым к уголовной ответственности, подсудимый сбросил тела девушек в глубокую яму, расположенную рядом с гаражом, и скрылся», — рассказали в СКР.
В тот же день о пропаже дочери и её подруги в полицию сообщила мать одной из девушек. Поиски не увенчались успехом.
Спустя почти четверть века работа следователей и криминалистов позволила раскрыть преступление. В марте прошлого года уехавший из Кодинска мужчина был задержан в Красноярске. На допросе он признался в убийствах, указав место, где спрятал тела. Останки девушек и их личные вещи были обнаружены на глубине 5,5 метра.