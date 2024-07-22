Спустя 24 года: Житель Красноярска убил двух девушек кувалдой из-за 800 рублей

Суд поставил точку в деле об убийстве двух девушек-подростков в Красноярском крае, совершённом в нулевые. Фигуранта отправили в колонию, но сидеть он будет меньше, чем скрывался.



Как сообщает Следственный комитет России 22 июля, суд признал виновным в убийстве 42-летнего местного жителя и назначил ему 13 лет строгого режима. Согласно материалам дела, он расправился с двумя 16-летними знакомыми в Кодинске ещё в июне 2000 года, будучи на три года старше убитых.

Девушек привёл в гараж фигуранта денежный вопрос. Установлено, что они потребовали вернуть 800 рублей, но должник расплачиваться не пожелал.