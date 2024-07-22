В Петербурге мужчина получил 7 лет за 4 поста на своей странице в соцсети, но из-за болезни остался на свободе

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Виктора Логинова, признанного виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности. В основу уголовного дела легли три его поста в соцсетях. Их оценили в 7 лет неволи. Об этом 22 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Установлено, что вечером 24 августа 2021 года Логинов на своей страничке разместил видеозапись с публичными призывами к насильственным действиям с целью сорвать выборы. Своей подписью мужчина выразил согласие с тем, о чем говорится в ролике.

