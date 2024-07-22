    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, с-в

    762мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.02eur96.04
    СРОЧНО

    Крупный пожар на М-11

    В Петербурге мужчина получил 7 лет за 4 поста на своей странице в соцсети, но из-за болезни остался на свободе

    2155
    6 комментариев

    Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Виктора Логинова, признанного виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности. В основу уголовного дела легли три его поста в соцсетях. Их оценили в 7 лет неволи. Об этом 22 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что вечером 24 августа 2021 года Логинов на своей страничке разместил видеозапись с публичными призывами к насильственным действиям с целью сорвать выборы. Своей подписью мужчина выразил согласие с тем, о чем говорится в ролике.

    23 сентября 2022 года Логинов выложил ролик со стоп-кадром выступления президента, видео он сопроводил комментарием, который следствие квалифицировало как публичный призыв к совершению посягательства на жизнь государственного деятеля.

    В ноябре 2022 года и январе 2024 года Логинов опубликовал изображение крысы на фоне звезды Давида с нехорошей надписью. Здесь обвинение нашло призывы к осуществлению насильственных действий по отношению к представителям еврейской национальности.

    Подсудимый вину не признал, показания давать отказался. Военный суд назначил ему наказание в виде 7 лет колонии общего режима и пятилетнего запрета на администрирование сайтов. Впрочем, от наказания Логинов был освобожден в связи с тяжелой болезнью.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close