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    Однофамильца губернатора лишили полномочий в округе Понтонный

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    Двух депутатов округа «Посёлок Понтонный» досрочно лишили полномочий. От этом сообщили в прокуратуре Петербурга 22 июля.

    Там отмечают, что депутаты не предоставили справки о доходах и расходах за 2023 год, а также уведомления об отсутствии сделок в отчетном году. Прокурор Колпинского района внёс представление в адрес муниципального совета. Там проголосовали за лишение мандатов депутатов. До окончания срока полномочий им оставалось 2 месяца. В сентябре в муниципалитете пройдут новые выборы.

    По данным «Фонтанки», речь идет об Александре Куропаткине и Эдуарде Беглове, избравшемся от партии «Яблоко».

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