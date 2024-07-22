Однофамильца губернатора лишили полномочий в округе Понтонный

Двух депутатов округа «Посёлок Понтонный» досрочно лишили полномочий. От этом сообщили в прокуратуре Петербурга 22 июля.



Там отмечают, что депутаты не предоставили справки о доходах и расходах за 2023 год, а также уведомления об отсутствии сделок в отчетном году. Прокурор Колпинского района внёс представление в адрес муниципального совета. Там проголосовали за лишение мандатов депутатов. До окончания срока полномочий им оставалось 2 месяца. В сентябре в муниципалитете пройдут новые выборы.

По данным «Фонтанки», речь идет об Александре Куропаткине и Эдуарде Беглове, избравшемся от партии «Яблоко».